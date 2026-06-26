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AKOM'dan İstanbul'a sıcaklık uyarısı: 35 dereceye yaklaşacak!

AKOM'dan İstanbul'a sıcaklık uyarısı: 35 dereceye yaklaşacak!

26.06.2026 11:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM'dan İstanbul'a sıcaklık uyarısı: 35 dereceye yaklaşacak!

AKOM, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre önümüzdeki hafta hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek. İşte AKOM'un raporu...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

35 DERECEYE YÜKSELECEK

Rapora göre pazartesi gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklığı 33 dereceye kadar yükselecek.

Hafta sonu hava, az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklık ise 28-29 derece civarında seyredecek.

Pazartesi gününden perşembeye kadar ise 30 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklık, 33 derece civarında seyredecek.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

  • 27 Haziran Cumartesi: 28 derece ve açık
  • 28 Haziran Pazar: 29 derece ve açık
  • 29 Haziran Pazartesi: 30 derece ve açık
  • 30 Haziran Salı: 32 derece ve açık
  • 1 Temmuz Çarşamba: 33 derece ve açık
  • 2 Temmuz Perşembe: 33 derece ve açık

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