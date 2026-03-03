Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul'a yeni uyarı: Soğuk hava dalgası geliyor!

3.03.2026 14:27:00
AKOM'un verilerine göre gelecek hafta İstanbul'da yeni bir soğuk dalgası etkili olacak. Şu an 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un verilerine göre önümüzdeki hafta İstanbul'da yeni bir soğuk dalgası etkili olacak.

6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Şu an 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu hafta sonuna kadar öğle saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek ve güneşli hava etkili olacak.

Hafta sonundan itibaren sıcaklıklar gündüz 6 dereceye, akşam ise 3 dereceye kadar düşerek kış değerlerine gerileyecek. Bu süreçte yağış ise beklenmiyor.

