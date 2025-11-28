Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı: Saat verildi!

AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı: Saat verildi!

28.11.2025 16:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM'dan İstanbul için hafta sonu uyarısı: Saat verildi!

AKOM, hafta sonu İstanbul için yağış uyarısı yaptı. Bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışların pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu kuvvetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası batı bölgelerinde başlaması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli olabileceği öngörülüyor" denildi.

Açıklamada, "Serin ve yağışlı havanın pazartesi gününe kadar bölgemizde aralıklarla etkili olmaya devam etmesi tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #sağanak #akom #sağanak yağış