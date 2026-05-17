AKOM'dan İstanbul için hava durumu uyarısı: Sağanak yağış etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre, İstanbul'da cumartesi akşam saatlerinde etkisini gösteren serin ve yağışlı hava, pazar ve pazartesi günleri de etkili olacak.

Sıcaklıkların 21 dereceler civarında seyretmesiyle birlikte aralıklı sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu ise şöyle:

18 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

19 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu

20 Mayıs Çarşamba: Çok bulutlu, gece yağmurlu

21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

22 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

23 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu