AKOM'dan İstanbul için uyarı: Rüzgarlı ve yağmurlu hava bekleniyor

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; önümüzdeki bir haftalık süre boyunca İstanbul'da kapalı bir gökyüzü hakim olacak.

Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/s) esmesi beklenen rüzgar, havayı olduğundan daha serin hissettirecek.

YAĞMUR BEKLENMEYEN TEK GÜN PERŞEMBE

Rüzgara hafta boyunca aralıklı yağmur geçişleri de eşlik edecek.

Pazartesi gününden Cumartesi gününe kadar olan periyotta, sadece 26 Mart Perşembe günü yağış beklenmiyor. Diğer tüm günlerde 1 ile 5 kg arasında değişen yağışlar görülecek.

Sıcaklıklar ise hafta boyunca 11-15°C bandında seyredecek.