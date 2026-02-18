AKOM'dan İstanbul için 'kar' uyarısı

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; ilerleyen saatlerde kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetini artıracak olan rüzgar, sıcaklıkları hızla düşürecek.
İl genelinde sıcaklıkların 3°C'ler civarına, yer yer ise daha da altına inmesi bekleniyor.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENTİSİ
Soğuk havaya aralıklı yağmurlar da eşlik edecek. Raporda, özellikle şehrin yüksek bölgelerinde yağışların "karla karışık yağmur" şeklinde görüleceği tahmini paylaşıldı.
İstanbulluların dışarı çıkarken kışlık montlarını ve şemsiyelerini yanlarına almaları önem taşıyor.