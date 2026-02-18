Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 09:27:00
Haber Merkezi
AKOM'dan İstanbul için 'kar' uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 18 Şubat Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla kışın geri döndüğünü duyurdu. Dün lodosla ısınan şehir, bugün karayelin dondurucu soğuğuyla karşı karşıya.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; ilerleyen saatlerde kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetini artıracak olan rüzgar, sıcaklıkları hızla düşürecek.

İl genelinde sıcaklıkların 3°C'ler civarına, yer yer ise daha da altına inmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENTİSİ

Soğuk havaya aralıklı yağmurlar da eşlik edecek. Raporda, özellikle şehrin yüksek bölgelerinde yağışların "karla karışık yağmur" şeklinde görüleceği tahmini paylaşıldı.

İstanbulluların dışarı çıkarken kışlık montlarını ve şemsiyelerini yanlarına almaları önem taşıyor.

