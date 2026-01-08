Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.01.2026 11:36:00
Haber Merkezi
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı için tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 8 Ocak Perşembe (bugün) itibarıyla geçerli olan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul, sert bir kışın etkisine giriyor.

AKOM verilerine göre, bugün öğle saatlerine kadar lodosun etkisiyle 17 derecelere kadar çıkan hava sıcaklığı, akşam saatlerinde rüzgârın karayele dönmesiyle birlikte aniden düşecek.

Sıcaklıkların gece saatlerinde 5 dereceye kadar inmesi ve hissedilen sıcaklığın "kış değerlerine" gerilemesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ İSTANBUL KARA TESLİM

Hafta sonunu yağışlı ve fırtınalı geçirecek olan megakentte asıl sürpriz yeni haftanın başında yaşanacak.

Cumartesi: Fırtına ve kuvvetli sağanak yağış (7°C - 12°C)

Pazar: Karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar (1°C - 9°C)

Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı (0°C - 3°C)

Özellikle 12 Ocak Pazartesi günü için 10-20 cm arasında kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sıcaklık değişimleri ve fırtına (50-85 km/s) nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

