Maduro’nun Türkiye’ye ‘sürüleceği’ iddiasını Erdoğan reddetti: ‘Türkiye’ye getirilme fikrinin Erdoğan’dan çıktığını düşünüyorum’

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD’ye kaçırılmadan önce Türkiye’ye sürgününün gündeme geldiğine ilişkin haberler başta New York Times olmak üzere pek çok mecrada yayımlanmıştı. Maduro operasyonundan hemen sonra ABD’li senatör Lindsey Graham da, Başkan Donald Trump ile yan yanayken yaptığı yaptığı konuşmada, “Maduro bugün New York’ta olmak yerine Türkiye’de olabilirdi” demişti.

ERDOĞAN İDDİALARI REDDETTİ

Bunlara karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan farklı bir açıklama geldi. Erdoğan, dün Meclis’te, “Trump’ın Maduro’ya Türkiye’ye gitmeyi teklif ettiği iddiası var, buna dair neler söylemek istersiniz” sorusunu, “Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok” şeklinde yanıtladı.

‘TRUMP ‘ERDOĞAN’I HER TÜRLÜ İKNA EDERİM’ DİYE DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİR’

CHP’nin Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, bu sözleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Tan, “ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Türkiye’ye sürgüne gönderme konusunda Ankara’ya teklifte bulunduğu iddiası ne kadar üzücü ise, Trump ve Erdoğan’ın bu konuda birbirini yalanlaması da aynı derecede talihsiz bir gelişme. Uluslararası ilişkilerde devlet ciddiyetinin bu kadar erozyona uğradığını görmek, üstelik bunu kendi ülkemizin devlet başkanı üzerinden deneyimlemek bizi ziyadesiyle üzüyor. Şayet Donald Trump, siyasetini kurgularken ‘Ben Erdoğan’ı her türlü ikna ederim’ gibi bir izlenime kapıldıysa, bu çok şaşırtıcı değil. Zira, Trump’ın diplomatik üslup ve adaptan tamamen yoksun bir profil çizdiğini zaten biliyoruz. Hal böyleyken, Erdoğan’ın da Trump karşısındaki teslimiyetçi tavrını da düşününce şaşırmak için bir sebep kalmıyor” sözlerini kullandı.

Tan, Erdoğan’ın “teslimiyetçi tavrı”na örnek olarak Gazze meselesini anarken, “Aynı şeyi Maduro konusunda yapması da şaşırtıcı olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKİYE’YE GÖNDERME FİKRİ ERDOĞAN’DAN ÇIKMIŞ OLABİLİR’

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan ise konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Erozan, “Ben bu olayı tersten okuyorum. ‘Sürgün’ fikrinin sahibinin Erdoğan olduğunu, bu fikrin Trump’a iletildiğini düşünüyorum. Yani ‘Bu adamı bize gönderin’ dedi ama Maduro’nun istememesiyle, bu gerçekleşmedi” dedi. Cumhurbaşkanı’nın dünkü sözlerine yönelik ise Erozan, “Erdoğan şimdi başka şeyler söylüyor, o ayrı. İşin rengi değişti çünkü. Erdoğan, ‘Dik dur’ dediği, geçmişteki yakın dostu, kardeşini kollamak istedi ama Maduro bunu yemedi” ifadelerini kullandı.