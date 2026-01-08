İBB davasına bakacak mahkeme, savcılığa 'etkin pişmanlıkçıyı' anımsattı: Yıldız hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik 9 Mart’ta başlayacak dava öncesi bekleyiş sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber çok sayıda belediye bürokratı ve iş insanının yargılanacağı dava için hazırlıklar sürerken davaya bakacak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak mayıs ayında tahliye olan İBB yöneticilerinden Ertan Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yıldız hakkında, soruşturmayı başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, iddianamede yer alan 21 numaralı eylemle ilişkili olarak suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Söz konusu eylemde, Capacity AVM’nin Bakırköy Belediyesi’nden otopark işletme ruhsatı alabilmesi için önce 3 milyon dolar, ardından 5 milyon dolar rüşvet istendiği iddia edilmişti. Eylemde ismi geçenlerden Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik’in “rüşvet teklif etme” suçundan, İmamoğlu’nun “örgüt lideri”, Fatih Keleş’in ise “örgüt yöneticisi” sıfatıyla rüşvet suçuna iştirak kapsamında cezalandırılmaları talep edilmişti.

CEZA İSTENMEMİŞTİ

Savcılık, Yıldız’ın da söz konusu eylemde rüşvet talebinin yükseltilmesi ve iletilmesi aşamasında bulunduğunu öne sürdü. Ancak Yıldız, eylemde ceza istenenler arasında yer almamıştı. Bunun üzerine başsavcılığa, Yıldız’a yönelik 6 Ocak tarihinde suç duyurusunda bulunan mahkeme, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“İcbar suretiyle irtikap, kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık, rüşvet almak, rüşvet vermek, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçlarından sanık Ertan Yıldız hakkında 21 Nolu Eylem ile ilgili olarak olay anlatımında sanığın isminin mevcut olduğu ancak cezalandırılması istenen sanıklar arasında isminin bulunmadığı ve cezalandırılmasının istenmediği anlaşıldığından, sanık Ertan Yıldız hakkında 21 Nolu eylem ile ilgili olarak hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş olup, bu hususta birleştirme talepli ek iddianame düzenlenerek mahkememize gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.”

ADLİ KONTROLÜ DE KALKTI

İddianamede, pek çok farklı eylemde ismi geçen Ertan Yıldız’ın, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi istendi. 21 Mayıs’ta, verdiği ikinci etkin pişmanlık ifadesinin ardından “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrolle tahliye edilen Yıldız’ın 22 Ağustos’ta ise adli kontrol şartları kaldırılmıştı.