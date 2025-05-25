AKOM'dan İstanbul için uyarı: Sağanak yağış kaç gün sürecek?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı(AKOM) tarafından İstanbul ve Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yayınladı.

Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde Orta Akdeniz üzerinden gelen basınç sistemi ile Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine girildiğinin belirtildiği açıklamada, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü geçişler yaşanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yağışların, Pazartesi sabah erken saatlerden (03.00) itibaren; Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerimizden başlayarak öğle saatlerine (15.00) kadar il genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına (Çarşamba) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların ise 17-22°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor. Ayrıca, sistem nedeni ile Afrika kökenli tozların da taşınımı gerçekleşirken, İstanbul’da bu gece ve Pazartesi görülecek yağışların çamurlu olabileceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.