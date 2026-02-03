Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM'dan İstanbul raporu: Bu hafta hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükseliyor...

3.02.2026 09:52:00
Haber Merkezi
AKOM'un raporuna göre İstanbul'da sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselecek. Özellikle akşam saatlerinde aralıklı yağışlar etkili olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, hafta boyunca bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağacağı, yarından itibaren hava sıcaklığının yükselmeye başlayacağı bildirildi.

SICAKLIK 15 DERECE CİVARINA KADAR ÇIKACAK

Rapora göre sıcaklık bugün öğle saatlerinde 8 derece olacak. Akşam ise sıcaklığın 4 dereceye düşmesi ve hafif yağmur bekleniyor.

AKOM'un raporuna göre yağışlar hafta boyunca aralıklı olarak devam edecek, sıcaklık ise 15 derece civarına kadar çıkacak.

