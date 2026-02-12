AKOM'dan İstanbul uyarısı: 14 Şubat günü hava nasıl olacak?

Sevgililer Günü planı yapan İstanbulluların günün ilk saatlerine dikkat etmesi gerekiyor.

AKOM verilerine göre:

Sabah Saatleri: Güne hafif yağmur geçişleriyle başlanacak.

Öğleden Sonra: Yağışın şehri terk etmesi ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklık: Gün içerisinde en yüksek 14 derece ölçülecek.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIK GELİYOR

Hafta sonunun en güzel haberi ise Pazar günü için verildi.

Lodosun taşıdığı ılık hava ile birlikte 15 Şubat Pazar günü sıcaklığın 19 dereceye kadar çıkması ve yağış beklenmemesi öngörülüyor.

YENİ HAFTAYA "KUVVETLİ SAĞANAK" UYARISI

Hafta sonu yaşanacak bahar havasının ardından Pazartesi günü (16 Şubat) sert bir dönüş yaşanacak.

AKOM, Pazartesi günü için "Kuvvetli Sağanak Yağmur" uyarısı yaparken, metrekareye 15-35 kg yağış düşebileceğini belirtti.