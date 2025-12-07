AKOM'dan İstanbullulara yağış ve fırtına uyarısı: Pazartesi ve salı günü de devam edecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), bugün kent genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Sabah saatlerinde 12 derece olan hava sıcaklığı öğle saatlerinde 15 dereceye yükselirken, akşam yeniden 12 dereceye, gece ise 9 dereceye düşecek.

Nem oranının yüzde 85–95 arasında seyredeceği belirtilirken, kuzey yönlerden esen sert rüzgârın zaman zaman 30–60 km/s hızla fırtınaya dönüşebileceği ifade edildi.

Gün boyunca beklenen yağış miktarının metrekareye 15–30 kg arasında olacağı bildirildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 15 derece ölçüldü.

HAFTA İÇİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Haftalık hava tahmin raporuna göre, 8 Aralık Pazartesi günü sağanak yağış etkili olacak. Yağışın salı günü yerel olarak devam etmesi beklenirken, çarşamba gününden itibaren hava kademeli olarak açılacak.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu hava hâkim olacak. 13 Aralık Cumartesi günü ise İstanbul’da az bulutlu ve açık bir gökyüzü öngörülüyor.

AKOM, özellikle pazar günü etkili olacak yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.