AKOM’dan yılbaşı öncesi İstanbul için kritik uyarı: 'İzlanda kökenli' soğuk hava dalgası geliyor!

İstanbul’da hafta sonu başlayan serin hava, yerini İzlanda üzerinden gelen daha sert bir soğuk hava dalgasına bırakıyor.

AKOM tarafından yayınlanan son rapora göre, hafta boyunca kuzey ve iç bölgeler başta olmak üzere il genelinde fırtına şeklinde rüzgarlar ve yağış geçişleri yaşanacak.

"RÜZGAR HIZI 60 KM/S’YE ÇIKACAK"

AKOM’un "DİKKAT" koduyla paylaştığı uyarı notunda, soğuk hava dalgasının etkisiyle rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği belirtildi.

Haftalık tahmin raporuna göre, en yoğun yağışın beklendiği gün 30 Aralık Salı olacak (10-20 kg yağış). Yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde ise termometreler donma noktasını görecek.

İşte İstanbul’un haftalık hava durumu raporu:

29 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu (Min: 2°C / Max: 7°C)

30 Aralık Salı: Kuvvetli yağmurlu (Min: 5°C / Max: 12°C)

31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı): Çok bulutlu, sabah saatleri yağmurlu (Min: 0°C / Max: 5°C)

01 Ocak Perşembe: Çok bulutlu, yerel yağmurlu. Sıcaklık gece -1°C'ye kadar düşecek.

02 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, yağış beklenmiyor.

03 Ocak Cumartesi: Havanın ısınmasıyla birlikte sıcaklık 14°C'ye kadar çıkacak.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti.