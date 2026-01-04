AKOM haftalık raporu paylaştı: İstanbul'da yeni haftada kar yağışı olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Bugün etkili olması beklenen lodos fırtınasının; havayolu ve açık deniz seferlerini aksatması, çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi hadiseler ile soba ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor" denildi.

AKOM'un raporuna göre yeni haftada kentte 7-8-9 Ocak günleri yağışlı olacak. 9 Ocak Cuma günü karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

• 5 Ocak Pazartesi: Parçalı bulutlu

• 6 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu

• 7 Ocak Çarşamba: Hafif yağmurlu

• 8 Ocak Perşembe: Sağanak yağmurlu

• 9 Ocak Cuma: Karla karışık yağmurlu

• 10 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu