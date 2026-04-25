AKOM İstanbul için o tarihi işaret etti: Sıcaklıklar aniden çakılacak!

Nisan ayının son günlerinde İstanbulluları meteorolojik bir "hız treni" bekliyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Nisan - 1 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre mega kentte sıcaklıklar önce zirve yapacak, ardından sert bir düşüşle kış değerlerine gerileyecek.

Hafta sonuna güneşli bir başlangıç yapan İstanbul’da bugün sıcaklıklar öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselecek. Nem oranının yüzde 40-80 arasında seyredeceği, rüzgarın ise poyrazdan hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Pazar günü de gökyüzü tamamen açık olacak ve sıcaklık 20 derece civarında seyredecek.

HAFTA ORTASINA KADAR YAĞIŞ YOK

Haftalık rapora göre, Çarşamba gününe kadar İstanbul’da yağış beklenmiyor:

27-29 Nisan (Pazartesi-Çarşamba): Az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim. Sıcaklıklar 17-18 derece bandında koruyacak.

30 Nisan Perşembe: Bulutlar toplanmaya başlıyor, hava parçalı bulutlu bir hal alacak.

1 MAYIS’TA "7 DERECE" ŞOKU!

Haftanın finalinde ise hava durumu sert bir dönüş yapacak. AKOM, 1 Mayıs Cuma günü için kritik uyarıda bulundu. Sıcaklıkların aniden 7 dereceye kadar düşmesi ve metrekareye 5-15 kg arası yağış düşmesi öngörülüyor. Uzmanlar, bahar kıyafetlerine güvenilmemesi ve ani sıcaklık değişimine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.