AKOM İstanbul için yeni tarih verdi: Sıcaklıklar hızla düşecek

24.02.2026 09:38:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Şubat Salı (bugün) tarihli raporunda hava sıcaklıklarında yaşanacak ani çöküşe dikkat çekti. Güne ılık bir havayla başlayan İstanbulluları akşam saatlerinde zorlu bir tablo bekliyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile öğle saatlerinde 13°C seviyelerine çıkacak olan sıcaklıklar, bu akşam saatlerinden itibaren hızla azalacak.

Sıcaklıkların aniden 5°C'ler civarına ve altına, kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Bu sert düşüşe aralıklarla sağanak yağmur geçişleri de eşlik edecek.

İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU

25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yağmurlu. Sıcaklık 5-8°C bandında.

26 Şubat Perşembe: Haftanın en zorlu günlerinden biri. Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu geçecek günde sıcaklık en fazla 5°C, en düşük 2°C olacak.

27 Şubat Cuma: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu havanın hakim olacağı Cuma günü de termometreler 2°C ile 5°C arasında sıkışıp kalacak.

Hafta Sonu: Cumartesi ve Pazar günleri yağış hafiflese de (aralıklı/hafif yağmurlu), sıcaklıklar en fazla 6-7°C seviyelerinde seyredecek.

