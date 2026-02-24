AKOM İstanbul için yeni tarih verdi: Sıcaklıklar hızla düşecek

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; halihazırda güneyli yönlerden esen rüzgarın taşıdığı ılık hava ile öğle saatlerinde 13°C seviyelerine çıkacak olan sıcaklıklar, bu akşam saatlerinden itibaren hızla azalacak.

Sıcaklıkların aniden 5°C'ler civarına ve altına, kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

Bu sert düşüşe aralıklarla sağanak yağmur geçişleri de eşlik edecek.

İŞTE GÜN GÜN HAVA DURUMU

25 Şubat Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleri yağmurlu. Sıcaklık 5-8°C bandında.

26 Şubat Perşembe: Haftanın en zorlu günlerinden biri. Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu geçecek günde sıcaklık en fazla 5°C, en düşük 2°C olacak.

27 Şubat Cuma: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu havanın hakim olacağı Cuma günü de termometreler 2°C ile 5°C arasında sıkışıp kalacak.

Hafta Sonu: Cumartesi ve Pazar günleri yağış hafiflese de (aralıklı/hafif yağmurlu), sıcaklıklar en fazla 6-7°C seviyelerinde seyredecek.