AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'a sağanak geliyor!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 18:28

Güncelleme: 06.04.2025 - 18:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul genelinde beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı İstanbulluları uyardı. Balkanlar üzerinden gelen sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanması bekleniyor.

Bugün (6 Nisan) 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 10 derecenin altına ineceği belirtildi.

Pazartesi (7 Nisan) günü ise sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesi öngörülüyor.

FIRTINA VE KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR: SAAT VERDİLER!

AKOM verilerine göre, Pazartesi (7 Nisan) sabah saat 08.00’den itibaren Avrupa Yakası’nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. Kısa süreli olacağı belirtilen yağışların, metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

İstanbul’un kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde, sağanak yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği belirtildi. Bu durum özellikle sürücüler açısından dikkat edilmesi gereken bir risk unsuru olarak değerlendiriliyor.

AKOM’DAN YURTTAŞLARA ÇAĞRI

AKOM, fırtına (40-70 km/s), ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istedi. Sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak İstanbulluların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Yurttaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alması ve mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önerildi.