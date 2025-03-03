AKOM'dan 'İstanbul' açıklaması: Güneşli günler göreceğiz...

İstanbul, yeni haftayla birlikte bahar havasına adım atıyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, 4 Mart Salı gününden itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek ve yağışsız bir hafta yaşanacak.

AKOM'dan 'İstanbul' açıklaması: Güneşli günler göreceğiz...
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ANKA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 11:02

Haftanın ilk günü serin ve yağışlı hava etkili olsa da, salı gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. 6 Mart Perşembe günü sıcaklık 15°C’ye ulaşırken, hafta sonuna doğru 16°C’yi bulacak. Geceleri ise sıcaklık 2-7°C arasında değişecek.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR, GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR

Hafta boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor. Gökyüzü genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Özellikle 6 Mart’tan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.

YENİ UYARILAR

Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hala düşük olabileceğini hatırlattı. Sıcaklık artışına bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmanın önemine dikkat çekildi. İstanbul’da bu hafta bahar havası etkisini gösterecek. Güneşli ve ılık bir hava beklenirken, önümüzdeki günlerde yağış ihtimali düşük görünüyor.


Etiketler: #akom #Bahar #İstanbul #İstanbul kar yağacak mı

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