AKOM'dan 'İstanbul' açıklaması: Güneşli günler göreceğiz...
İstanbul, yeni haftayla birlikte bahar havasına adım atıyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM’un hava tahmin raporuna göre, 4 Mart Salı gününden itibaren sıcaklıklar yükselişe geçecek ve yağışsız bir hafta yaşanacak.
Haftanın ilk günü serin ve yağışlı hava etkili olsa da, salı gününden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor. 6 Mart Perşembe günü sıcaklık 15°C’ye ulaşırken, hafta sonuna doğru 16°C’yi bulacak. Geceleri ise sıcaklık 2-7°C arasında değişecek.
YAĞIŞ BEKLENMİYOR, GÜNEŞLİ GÜNLER GELİYOR
Hafta boyunca İstanbul’da yağış beklenmiyor. Gökyüzü genellikle parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Özellikle 6 Mart’tan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.
YENİ UYARILAR
Yetkililer, ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları uyararak, özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının hala düşük olabileceğini hatırlattı. Sıcaklık artışına bağlı olarak bağışıklık sistemini güçlü tutmanın ve ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmanın önemine dikkat çekildi. İstanbul’da bu hafta bahar havası etkisini gösterecek. Güneşli ve ılık bir hava beklenirken, önümüzdeki günlerde yağış ihtimali düşük görünüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon
- Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı