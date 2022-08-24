AKOM saat vererek uyardı: İstanbul'da sağanak yağış ve dolu bekleniyor

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:07

AKOM, bugün İstanbul genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar sağanak yağışların beklendiğini, yağışların zaman zaman dolu olarak görülebileceğini duyurarak İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbulluların dikkatine; AKOM verisine göre il genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz.”