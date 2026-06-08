AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

AKOM verilerine göre İstanbul'da yeni hafta çoğunlukla güneşli bir gökyüzüyle başlıyor. Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 27-29°C bandında seyretmesi bekleniyor. Ancak hafta sonu planı yapan İstanbulluların dikkatli olması gerekiyor; Cumartesi gününden itibaren şehre gök gürültülü sağanak yağış giriş yapacak.

BUGÜN (8 HAZİRAN PAZARTESİ) HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Güne 22°C sıcaklıkla başlayan megakentte, termometreler öğle saatlerinde 29°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye, gece ise 18°C'ye düşecek.

Nem oranı: Yüzde 45 - yüzde 80

Rüzgar: Poyrazdan orta kuvvette, akşam saatlerinde sert (10-35 km/s)

Deniz suyu sıcaklığı: 21°C

GÜNDÜZLERİ SICAĞI KESİYOR, GECELERİ SERİNLETİYOR

AKOM, yayınladığı raporda rüzgarın etkisine özel bir parantez açtı. Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarların, gün içerisinde sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkmasına engel olacağı belirtildi.

Bu durumun aynı zamanda gece ve sabah erken saatlerde havaya belirgin bir serinlik katacağı ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı.

GÜN GÜN HAFTALIK HAVA DURUMU

Hafta içi güneşli havanın tadını çıkaracak olan İstanbullular, hafta sonu şemsiyelerini yanlarından ayırmamalı.

İşte gün gün beklenen sıcaklıklar:

9 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. (Min: 18°C - Max: 27°C) - Yağış beklenmiyor.

10 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık. (Min: 17°C - Max: 28°C) - Yağış beklenmiyor.

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık. (Min: 17°C - Max: 29°C) - Yağış beklenmiyor.

12 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık. (Min: 18°C - Max: 28°C) - Yağış beklenmiyor.

13 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu. (Min: 18°C - Max: 25°C) - Metrekareye 3-10 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

14 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu. (Min: 17°C - Max: 24°C) - Metrekareye 1-4 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.