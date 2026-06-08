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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

8.06.2026 10:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a yeniden yağış geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 8 Haziran 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olan haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbulluları hafta içi bol güneşli, hafta sonu ise yağışlı bir hava bekliyor.
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AKOM verilerine göre İstanbul'da yeni hafta çoğunlukla güneşli bir gökyüzüyle başlıyor. Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 27-29°C bandında seyretmesi bekleniyor. Ancak hafta sonu planı yapan İstanbulluların dikkatli olması gerekiyor; Cumartesi gününden itibaren şehre gök gürültülü sağanak yağış giriş yapacak.

BUGÜN (8 HAZİRAN PAZARTESİ) HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü İstanbul'da yağış beklenmiyor. Güne 22°C sıcaklıkla başlayan megakentte, termometreler öğle saatlerinde 29°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye, gece ise 18°C'ye düşecek.

Nem oranı: Yüzde 45 - yüzde 80

Rüzgar: Poyrazdan orta kuvvette, akşam saatlerinde sert (10-35 km/s)

Deniz suyu sıcaklığı: 21°C

GÜNDÜZLERİ SICAĞI KESİYOR, GECELERİ SERİNLETİYOR

AKOM, yayınladığı raporda rüzgarın etkisine özel bir parantez açtı. Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarların, gün içerisinde sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkmasına engel olacağı belirtildi.

Bu durumun aynı zamanda gece ve sabah erken saatlerde havaya belirgin bir serinlik katacağı ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı.

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GÜN GÜN HAFTALIK HAVA DURUMU

Hafta içi güneşli havanın tadını çıkaracak olan İstanbullular, hafta sonu şemsiyelerini yanlarından ayırmamalı.

İşte gün gün beklenen sıcaklıklar:

9 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. (Min: 18°C - Max: 27°C) - Yağış beklenmiyor.

10 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık. (Min: 17°C - Max: 28°C) - Yağış beklenmiyor.

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık. (Min: 17°C - Max: 29°C) - Yağış beklenmiyor.

12 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık. (Min: 18°C - Max: 28°C) - Yağış beklenmiyor.

13 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu. (Min: 18°C - Max: 25°C) - Metrekareye 3-10 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

14 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu. (Min: 17°C - Max: 24°C) - Metrekareye 1-4 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

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