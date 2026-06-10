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AKOM tarih verdi: İstanbul'da 2 gün boyunca yağış etkili olacak

AKOM tarih verdi: İstanbul'da 2 gün boyunca yağış etkili olacak

10.06.2026 10:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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AKOM tarih verdi: İstanbul'da 2 gün boyunca yağış etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hafta içi güneşli ve rüzgarlı bir hava hakim olurken, hafta sonu planı yapacakların yağmura hazırlıklı olması gerekiyor.
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10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar öğle saatlerinde 28°C'ye kadar çıkacak. Nem oranının yüzde 35 ile 80 arasında seyredeceği megakentte, bugün yağış beklenmiyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.

POYRAZ AŞIRI SICAKLARI ENGELLİYOR

AKOM'un yayımladığı rapora göre, cumartesi gününe kadar İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 27-29°C aralığında seyredecek.

Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, gün içerisinde sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkmasına mani olurken, gece (17°C) ve sabah erken saatlerde (22°C) serinlik vermeye devam edecek.

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HAFTA SONU PLANLARINA YAĞMUR ENGELİ

Hafta içi güneşli havayı hisseden İstanbullular, hafta sonu ise gök gürültülü sağanak sürprizi ile karşılaşacak. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23°C'ye kadar düşmesi ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Pazar günü de aralıklı yağış geçişleri devam edecek.

AKOM'un İstanbul için 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde:

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 29°C)

12 Haziran Cuma: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 27°C)

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Beklenen yağış: 3-7 kg. (Min: 16°C, Max: 23°C)

14 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Beklenen yağış: 1-4 kg. (Min: 16°C, Max: 25°C)

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 28°C)

16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 19°C, Max: 30°C)

Yetkililer, özellikle hafta sonu beklenen yağışlar ve hafta boyu sürecek kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

İlgili Konular: #İstanbul #hava durumu #akom

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