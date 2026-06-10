AKOM tarih verdi: İstanbul'da 2 gün boyunca yağış etkili olacak

10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da sıcaklıklar öğle saatlerinde 28°C'ye kadar çıkacak. Nem oranının yüzde 35 ile 80 arasında seyredeceği megakentte, bugün yağış beklenmiyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.

POYRAZ AŞIRI SICAKLARI ENGELLİYOR

AKOM'un yayımladığı rapora göre, cumartesi gününe kadar İstanbul'da çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 27-29°C aralığında seyredecek.

Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar, gün içerisinde sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkmasına mani olurken, gece (17°C) ve sabah erken saatlerde (22°C) serinlik vermeye devam edecek.

HAFTA SONU PLANLARINA YAĞMUR ENGELİ

Hafta içi güneşli havayı hisseden İstanbullular, hafta sonu ise gök gürültülü sağanak sürprizi ile karşılaşacak. Cumartesi günü hava sıcaklığının 23°C'ye kadar düşmesi ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Pazar günü de aralıklı yağış geçişleri devam edecek.

AKOM'un İstanbul için 5 günlük hava tahmini ise şu şekilde:

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 29°C)

12 Haziran Cuma: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 27°C)

13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Beklenen yağış: 3-7 kg. (Min: 16°C, Max: 23°C)

14 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Beklenen yağış: 1-4 kg. (Min: 16°C, Max: 25°C)

15 Haziran Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 17°C, Max: 28°C)

16 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor. (Min: 19°C, Max: 30°C)

Yetkililer, özellikle hafta sonu beklenen yağışlar ve hafta boyu sürecek kuvvetli rüzgarlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.