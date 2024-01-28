AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:37

Güncelleme: 28.01.2024 - 10:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıların ardından gözler İstanbul'a kar yağacak tarihe çevrildi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'a kar yağışı beklenen tarihi açıkladı. Peki, İstanbul'a kar ne zanan yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, pazar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklendiğini açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2-4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.