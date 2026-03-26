AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da 'bahar' molası

AKOM'un "Dikkat" uyarısına göre; sıcaklıklar bugünden itibaren artışa geçerek hafta sonuna kadar 15-18°C aralığında, tam bir bahar değerlerinde seyredecek.

Yarın (Cuma) en yüksek sıcaklığın 18°C'yi bulması beklenirken, cuma akşam saatlerine kadar şehirde yağış öngörülmüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hafta sonu sağanak yağmurlarla geçecek olan İstanbul'da, asıl kırılma yeni haftada yaşanacak.

Rapora göre; yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla sıcaklıkların aniden 10°C'lerin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününe kadar sürecek olan bu sert soğumaya kuvvetli sağanak yağışların da (5-15 kg) eşlik etmesi bekleniyor.