AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da 'bahar' molası

26.03.2026 09:34:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Mart Perşembe (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara beklenen bahar havasının giriş yaptığını duyurdu. Ancak bu sıcak hava dalgası şehri erken terk edecek.

AKOM'un "Dikkat" uyarısına göre; sıcaklıklar bugünden itibaren artışa geçerek hafta sonuna kadar 15-18°C aralığında, tam bir bahar değerlerinde seyredecek.

Yarın (Cuma) en yüksek sıcaklığın 18°C'yi bulması beklenirken, cuma akşam saatlerine kadar şehirde yağış öngörülmüyor.

PAZARTESİ GÜNÜ DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Hafta sonu sağanak yağmurlarla geçecek olan İstanbul'da, asıl kırılma yeni haftada yaşanacak.

Rapora göre; yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla sıcaklıkların aniden 10°C'lerin altına, kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününe kadar sürecek olan bu sert soğumaya kuvvetli sağanak yağışların da (5-15 kg) eşlik etmesi bekleniyor.

