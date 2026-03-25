AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da Cuma akşam saatlerine kadar yağış beklenmiyor ve havada parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artışa geçerek hafta sonuna kadar 15°C'lerin üzerine ulaşması öngörülüyor. Cuma günü sıcaklık 17°C'yi bulacak.

HAFTA SONU SAĞANAK TESLİM ALACAK

Cuma akşamı başlayacak olan yağmur (3-7 kg), Cumartesi günü yerini 5-12 kg'lık sağanak yağışa bırakacak.

Pazar ve Pazartesi günleri de yağışlı geçecek olan İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 10-12°C bandına gerileyecek.