AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcaklıklar yükseliyor

25.03.2026 11:39:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25 Mart Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara beklenen bahar müjdesini verdi. Halihazırda 10°C civarında kış değerlerine yakın seyreden hava, yarından itibaren ısınmaya başlıyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da Cuma akşam saatlerine kadar yağış beklenmiyor ve havada parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artışa geçerek hafta sonuna kadar 15°C'lerin üzerine ulaşması öngörülüyor. Cuma günü sıcaklık 17°C'yi bulacak.

HAFTA SONU SAĞANAK TESLİM ALACAK

Cuma akşamı başlayacak olan yağmur (3-7 kg), Cumartesi günü yerini 5-12 kg'lık sağanak yağışa bırakacak.

Pazar ve Pazartesi günleri de yağışlı geçecek olan İstanbul'da sıcaklıklar yeniden 10-12°C bandına gerileyecek.

AKOM'dan İstanbul için uyarı: Rüzgarlı ve yağmurlu hava bekleniyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 22 Mart Pazar (bugün) tarihli raporuyla yeni haftanın hava durumu haritasını çıkardı. Buna göre, İstanbulluları rüzgarlı ve kapalı bir hafta bekliyor.
AKOM tarih İstanbul için verdi: Balkanlar'dan soğuk ve yağışlı hava geliyor! AKOM'un yayımladığı rapora göre İstanbul'da, perşembe günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
AKOM tarih verdi: İstanbul için yağmur ve fırtına uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21 Mart Cumartesi (bugün) tarihli raporuyla bahar güneşi bekleyen İstanbullulara kötü haberi verdi. Önümüzdeki 7 gün boyunca İstanbul semalarında kapalı hava hakim olacak.