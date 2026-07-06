AKOM tarih vererek uyardı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

Buna göre, İstanbul'da hafta boyunca perşembe günü hariç yağış beklenmiyor, havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklarla kuvvetli şekilde esen poyraz yönlü rüzgarlar serinlik vermeye devam ederken sıcaklıkların da önümüzdeki hafta boyunca 29-32 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Raporda 9 Temmuz Perşembe günü kentte gök gürültülü sağanağın görüleceği belirtiliyor.