AKOM uyardı: İstanbul'da 'gizli tehlike' alarmı

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; ayaz ve soğuk hava, sabah erken ve gece saatlerinde "Çiy" ve "Kırağı" oluşumuna neden oluyor.

Bugün (Salı) en yüksek 7 dereceyi gören sıcaklıklar, kademeli olarak yükselecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Çarşamba: Yağış yok, hava parçalı bulutlu (9°C).

Perşembe - Cuma: Aralıklarla yağmur geçişleri olsa da sıcaklık 12 dereceye kadar çıkacak.

Hafta Sonu: Cumartesi günü yağış beklenmiyor ve sıcaklık 14 dereceyi bulacak.

Pazar günü ise termometrelerin 15 dereceyi göstermesi bekleniyor.