AKOM uyarısını yeniledi: ‘Yağış şiddetini artıracak’

Yayınlanma: 10.07.2024 - 16:55

Güncelleme: 10.07.2024 - 16:55

AKOM, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayı güncelledi. Buna göre, İstanbul’da bu gece 01.00'den itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri görülecek.

Yağışlar yarın 06.00'dan itibaren şiddetini arttıracak. Yağışların yer yer metrekareye 20-45 kg düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağış cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

AKOM'un açıklamasında, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (30-60 dakika) etkili olabilen yağışların, yağmur suyu anında akışa geçtiği için yollarda göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre derelerde taşkınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Ayrıca yağış anında yoğun şimşek ve yıldırım aktivitesi ile kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.