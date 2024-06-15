AKOM: İstanbul'da sıcaklık mevsim normallerine dönecek

Yayınlanma: 15.06.2024 - 10:51

Güncelleme: 15.06.2024 - 10:51

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da dün "rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte sıcaklığın 8-10°C birden azalacağını, beraberinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacağını" duyurmuştu.

Tahminlerdeki gibi havanın serinlediği kentte aralıklarla yağışlar görüldü, yağışa hazırlıksız yakalananlar oldu, akşam saatlerinde şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

AKOM'dan bu sabah yapılan açıklamada ise güne 21°C civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü ile başlandığı belirtildi. Açıklamada, "Gün boyunca benzer hava koşullarının etkili olması beklenirken, sıcaklıkların öğle saatlerinde 27°C civarında seyredeği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta boyunca az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 28-31°C aralığında seyredeceği tahmin edilmektedir. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Haziran'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-5°C üzerinde seyretmesi beklenmektedir" denildi.