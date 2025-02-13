AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: 0 dereceye kadar düşecek!
AKOM, bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı yurttaşları uyardı. Yapılan uyarıda hava sıcaklığının 0-3 derece aralığında seyredeceği kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.
Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklığın bu gece ve 13 Şubat Perşembe sabah saatlerinde 0-3 derece aralığında seyredeceği kaydedilen açıklamada, öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının artarak mevsim normallerine ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.
Açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yollarda, meydanlarda ve üst geçitlerde buzlanma ile don olaylarına karşı yurttaşların tedbirli olması gerektiği belirtilerek, İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.
Etiketler: #akom #İstanbul Hava Durumu #meteoroloji
En Çok Okunan Haberler
-
- Vatan hainini andılar
- Kadın yolcuya tehdit ve şiddet…
- O sözler üzerine komisyonu terk ettiler
- Hakan Şükür yasası geliyor
- Çorlu'daki 'baba' vahşetinde yeni ayrıntılar
- İmamoğlu'na siyasi yasak ve hapis istemi
- Askeri alandaki projeye onay çıktı
- Bakan Tunç'tan 'CHP kurultayı' açıklaması
- Öcalan'ın çağrısı öncesi terör örgütünden mesaj
- 'Babamın günahını çekmek zorunda değilim'