AKOM’dan İstanbul'a yağmur uyarısı: Saat verdiler!

Yayınlanma: 27.09.2023 - 12:36

Güncelleme: 27.09.2023 - 13:06

İBB AKOM'den yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bugün 27 derece civarında seyredecek.

Öte yandan, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor. Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

“SEL VE TAŞKINLARA SEBEP OLABİLİYOR”

Sel ve taşkın uyarısında bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.