AKOM'dan 'kuvvetli yağış' uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte bu akşam şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde ise çok kuvvetli yağışın etkili olabileceğinin öngörüldüğünü duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bu akşam itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Yarın akşam saatlerine kadar görülmesi beklenen yağışların, şehir merkezinde kuvvetli, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde (Şile, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan) ise çok kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Etiketler: #akom #akşam #Kuvvetli yağış
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