Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 21:54

Güncelleme: 19.09.2024 - 21:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın, yarın akşama kadar Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.