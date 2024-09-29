AKOM'dan 'saatli' uyarı: İstanbul için alarm verildi

Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:44

Güncelleme: 29.09.2024 - 17:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) İstanbul ve Marmara Bölgesi için bu akşamdan itibaren etkili olacağı tahmin edilen ve Salı günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen yağış uyarısı geldi.

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden (22.00) itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, halihazırda 27-29 dereceler civarında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi (40-60km/s) ile birlikte 8-10C birden azalacağı, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

KARADENİZ KIYILARINDA ETKİLİ OLACAK

Salı akşam saatlerine kadar bölgede aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerimizde kuvvetli olabileceği, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrardan mevsim normalleri üzerine yükseleceği öngörülüyor.

METEOROLOJİ GECE SAATLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada ise bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedildi.

Yarın (30 Eylül Pazartesi) sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı yurttaşlar uyarıldı.