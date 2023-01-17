AKP, 2023 için yangın söndürmeye iki uçak alamayacak bütçe ayırdı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 07:09

İktidarın orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 2012’de başlattığı helikopter ve uçak alım projesi aradan geçen yıllara karşın hâlâ tamamlanamadı. Proje kapsamında bu yıl da 1.2 milyar lira harcama yapılacak. Milli elektrikli tren seti, yüksek hızlı tren seti ile milli metro projesi de yılan hikâyesine döndü. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi 2005’te başladı hâlâ sürüyor. Kanal İstanbul bağlantı yolları için iktidarın, bu yıl için sadece 1000 lira harcama öngörmesi, “AKP’de mi projeden umudunu kesti” sorusunu gündeme getirdi. 2023 Yılı Yatırım Programı’ndan dikkat çeken veriler şöyle:

- Yangın filosu nerede?: Türkiye yangınlara karşı uçak ve helikopter kiralayarak mücadele ediyor. Oysa 2012’de helikopter ve uçak alımı projesi başlatıldı. Bitiş tarihi 2026 olarak belirlenen projenin toplam tutarı 17.8 milyar liraydı. Geçen yılsonu itibarıyla proje kapsamında 12.5 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl da 1.2 milyar lira daha harcama gerçekleştirilecek.

- Uzaya gidiyoruz!: 2021’de Milli Uzay Programı 1. Safha Çalışmaları başlatıldı. Gelecek yıl tamamlanması öngörülen projenin toplam büyüklüğü 4.1 milyar liraydı. 1.2 milyar lira harcandı. Bu yıl da 1.4 milyar lira daha harcama yapılması öngörülüyor. 2021’deki orman yangınlarında, Avrupa Komisyonu’nca Türkiye’ye gönderilen CL-415 tipi yangın söndürme uçaklarının fiyatının 37 milyon dolar olduğu biliniyor. Bu hesaba göre, Türkiye’nin 2023’te ayırdığı 1.2 milyar TL’lik bütçe, en genci 8 yaşında olan bahse konu uçaklardan iki adet satın almaya dahi yetmiyor.

- Trenler ne oldu?: Milli elektrikli tren seti için 2021-2024 döneminde 22.7 milyon liralık proje hazırlandı. Bu yıl 10 milyon lira daha harcama yapılacak. Yüksek hızlı tren seti için 204.9 milyon liralık proje hazırlandı. Bu yıl sadece 1000 lira harcama öngörülüyor. Milli metro projesi tasarımı kapsamında da 130.3 milyon liralık projede bu yıl için 1000 lira harcama öngörüldü.

GÖL BİTTİ DEPO BİTMEDİ

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi 2005’te başlatıldı. Projenin toplam tutarı 58.1 milyar liraydı. Geçen yıl sonu itibarıyla toplam 35.1 milyar lira harcama yapıldı. Bu yıl 2.7 milyar lira daha yatırım yapılacak.

‘KANAL’A SADECE 1000 TL!

Kanal İstanbul bağlantı yolları etüt proje ve yapımı için 2013-2026 yıllarını kapsayan toplam 12.9 milyar liralık proje başlatıldı. 2022 sonu itibarıyla 14.6 milyon lira harcama yapıldı. Bu yıl sadece 1000 lira harcama öngörüldü.

SEMBOLİK BÜTÇE AYRILMASINI ANLAMAK ÇOK ZOR

Bütçenin ülke gerçekliğinden uzak hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Metin Taş, “Uzay çağında ülkemizin de bu yarışa katılmak istemesini anlamak mümkün. Ancak diğer ülkelerin kat ettiği mesafelere ve uzay harcamaları için ayrılan ödeneğe bakıldığında, bu amacın gerçekleştirilmesi hayalden öte gidecek gibi görünmüyor. Yangın gerçeği ortadayken ormanlar için sembolik bir bütçe ayrılmasını anlamak son derece zor” dedi.