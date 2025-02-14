AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven trafik kazası geçirdi

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, geçirdiği trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven trafik kazası geçirdi
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İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 21:43

Edinilen bilgilere göre, AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat, bir program sonrası Afyonkarahisar’a dönerken kaza yaptı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan Milletvekili Yurdunuseven ile danışmanı Hayati Kanat Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müşahade altına aldı.


Etiketler: #afyonkarahisar #AKP #trafik kazası

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