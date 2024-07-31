AKP Balıkesir İl Başkanı ölümden döndü
AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantı sonrası Ankara’dan dönüş yolunda Eskişehir civarında trafik kazası geçirdi.
Ankara’da AKP Genel Merkezi’nde istişare toplantılarına katılan AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 10 ANA 560 plakalı özel aracı ile Eskişehir’de trafik kazası geçirdi.
Aydemir 112 Sağlık ekiplerince yaralı olarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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