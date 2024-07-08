Böcek sokması sonucu kalbi durdu, ölümden döndü

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:05

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:13

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı kırsal Şehitlioğlu Mahallesi’nde ikamet eden 58 yaşındaki Pervil Güleç, 21 Mayıs günü öğle saatlerinde tarlasında çalıştığı esnada henüz tespit edilemeyen bir böceğin kendisini sokması sonucu rahatsızlandı.

Kısa süre içerisinde fenalaşan Güleç, yakınlarının ihbarı üzerine ikametine gelen 112 acil servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine getirildi.

5 KEZ ŞOK TEDAVİSİ UYGULANDI

Hastanenin acil servis kısmında ilk müdahaleleri yapılan Güleç, kısa süre içerisinde ritim bozukluğuna yakalanıp kalbi durmasının ardından Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Şeyma Akkuş tarafından 5 kez şok tedavisi uygulanarak yaşama geri döndürüldü.

58 yaşındaki hasta, kalp ritminin normal seviyeye getirilmesi ve bilincinin yerine gelmesinin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. 21 Mayıs tarihinden bu yana tedavi süreci devam eden Pervil Güleç, sürecin tamamlanmasının ardından Kula Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Şeyma Akkuş ve ekip arkadaşlarını ziyaret etti.

Kendisini yeniden hayata bağlayan müdahaleler ile yaşamasını sağlayan Dr. Akkuş’a, ekip arkadaşlarına ve hastane yönetimine teşekkür eden Pervil Güleç, hastalıklarla erken teşhis ve müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Anafilaksiye bağlı ölümlerin ilk saatlerde görüldüğünü ve hastalara doğru ve etkin müdahalenin öneminden bahseden Uzm. Dr. Şeyma Akkuş, acil servis geldiğinde bilinci kapalı olan ve tansiyonu oldukça düşük olan 58 yaşındaki hastasını 5 kez defibrilasyon adı verilen şok tedavisini uygulayarak yaşama döndürdüklerini dile getirdi.

Anafilaksi gibi alerjik hastalıklara erken teşhis ve müdahalenin önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Şeyma Akkuş, “Anafilaksi dediğimiz hastalık ciltte kızarıklık, kaşıntı, ürtiker, cilt ve mukozadaki şişlikler, nefes darlığı, dilde ve boğazda şişme, boğulma hissi, çarpıntı, tansiyon düşüklüğü, bulantı, kusma, ishal, sersemlik, baygınlık, bilinç değişikliği, ritim bozuklukları gibi bozukluklar ile görülebilir. Pervil Güleç isimli hastamız acil servise geldiğinde bilinci kapalı ve tansiyonu da oldukça düşük bir seviyedeydi. Müdahalelere başlandı ancak dakikalar içinde ritim bozukluğu gelişti ve kalbi durdu. Hastamıza gerekli tüm tedaviler hızlı ve doğru biçimde yaptık, 5 kez defibrilasyon denilen şok tedavisini uyguladık. Yapılan müdahaleler sonucunda normal kalp atımı sağlanan hastamızı Kula Devlet Hastanesi’nden daha ileri bir merkez olan Merkez Efendi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk ettik” dedi.

“ALERJİDEN KORUNMANIN TEMELİ ALERJENE MARUZ KALMAMAKTIR”

Anafilaksinin duyarlı kişilerde antijenle karşılaştıktan sonra oluşan, hızlı seyreden ve ölümcül olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Akkuş, anafilaksi gelişmesini maruziyet olmaksızın tahmin etmenin zor ancak ailede alerji öyküsünün varlığı, atopi, astım gibi durumlarda gelişme riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Anafilaksinin her türlü kimyasal madde, besinler, ilaçlar ve böcek sokmaları sonrasında gözlenebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Akkuş, “Alerji ve anafilaksiden korunmanın temeli alerjene maruz kalmamaktır. Hava sıcaklıklarının arttığı bahar ve yaz aylarında çiçek polenlerine ve haşerata bağlı alerji daha sık görülmektedir. Haşerat kovucuları kullanmak fayda sağlayabilir. Kırsal alanda deriye doğrudan teması önleyecek kıyafet seçilmelidir. Evlere, kullanılan eşyaların arasına girmiş olabilecek böceklere karşı dikkatli olunmalıdır. Daha önceden bilinen duyarlılığı olan hastalar anafilaksiye karşı gerekli ilaçları yanında taşımalıdırlar” şeklinde konuştu.