“AKP cumhuriyete şaşı bakıyor”

Yayınlanma: 25.10.2023 - 17:28

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:28

Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında bir panel düzenledi. Eski milletvekilli yazar Kemal Anadol’un moderatörlüğünde gerçekleşen panel Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Eski milletvekillerden Metin Öney ve Mustafa Gazalcı ile birlikte Cumhuriyet Tarihi profesörü Hakkı Uyar, ekonomist Meriç Köyatası 100. yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası, demokrasisi, ekonomisi ve eğitimini masaya yatırdı.

KARADEMİR: CUMHURİYET KAZANIMLARIMIZI ELİMİZDEN ALDILAR

Açılış konuşmasını yapan Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Başkanı, CHP eski Milletvekili Erdal Karademir ülkede 100. yıl heyecanın ve coşkusunun olmadığına dikkat çekerek, “Bir ülkenin bir asır boyu yaşaması enderdir. Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmadı. Türkiye kuruluşunu, cumhuriyetini unutturmak gibi bir derdi olan cumhuriyet karşıtı bir iktidarla yaşıyoruz. AKP cumhuriyet karşıtı bir partidir. 20 yıldır iktidarlar ve cumhuriyetin tüm kazanımlarını elimizden aldılar. Yok ettiler sattılar” ifadelerini kullandı ve yapılan devrimleri sıraladı.

KEMAL ANADOL: AKP’YE YAKIŞIYOR

Daha sonra başlayan panelde Kemal Anadol, AKP hükümetinin Atatürk Havalimanı’nda 28 Ekim’de düzenleyeceği Filistin destek mitingini ve TRT’nin Filis nedeniyle kutlamaları iptal etmesini sert dille eleştirerek, “Cumhuriyetin 100. yıldönümünün kutlandığımız bu hafta üzüntülüyüm hakkettiği bir karşılama yapamadık. Parlamenter birliğinin önemli bir etkinlik düzenledi. 100. yıllık cumhuriyetin ekonomisin eğitimini tarihin ve demokrasiyi tartışacağız. Bu kadar olumsuz içinde olumlu bir etkinlik olarak düşünüyorum. Hükümete bunu yakıştırıyorum. Çünkü Atatürk’e, cumhuriyete ve 100. yıla şaşı bakan bir iktidar var. Onlara yakışıyor da benim eleştirdiğim muhalefet. Sahip çıkması gereken mühalefet, muhalefet derken de CHP’den bahsediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZALCI: TEKRAR SAĞLIKLI KAMUCU BİR ANLAYIŞ OLMASI GEREKİYOR

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlayarak sözlerine başlayan 16. ve 22. Dönem CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, “100. yıl önce emperyalizme karşı verilen savaşın sonucunda Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet duyurulmadan önce eğitim ve ekonomi üzerine iki kongre yaptı. Ankara’da Maarif Kongresi, İzmir’de de İktisat Kongresi. Halkın mutlululuğu için bunları öncelikle ele almak gerekiyordu. Ama maalesef 100 yıl sonra hem eğitim hem de ekonomi çöktü. Yanı biz yeniden cumhuriyetin ilk yıllarındaki coşkuyu niteliği hem ekonomide hem de eğitimde yakalamak istiyoruz. Laik bilimsel eğitim pek kalmadı, paramız da pul oldu. Tekrar sağlıklı kamucu bir anlayış olması gerekiyor” dedi.