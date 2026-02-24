AKP, delik-deşik ettiği Kamu İhale Yasası’nı ‘reform’ adı altında yeniden değiştirmeye hazırlanıyor: ‘İstisnalar’ sınırlandırılacakmış!

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kamu kaynaklarının belli şirketlere aktarıldığını belirterek, son 5 yılda “pazarlık usulüyle” yapılan ihale tutarının ne kadar olduğu, kaç ihalenin aynı şirketlere verildiği, Sayıştay raporlarında dile getirilen usulsüzlüklerin neden giderilmediği, kamu ihale mevzuatının neden sürekli “istisnalarla” delindiğini sordu.

YİNE LİNK!

Bakan Şimşek, önergeye verdiği yanıtta, Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) “Kamu Alımları İzleme Raporu” ile ihale usulüne göre kamu alımlarının sınıflandırılmasının yapıldığını, bu sınıflandırmalarda alım miktarı, alım tutarı ve oransal analizlerin de yer aldığını bildirdi. Şimşek detaylı bilgi için ise link vererek KİK’in internet sitesine yönlendirme yaptı. Yanıtta, “Son 5 yılda pazarlık usulüyle yapılan ihale tutarı ne kadardır?” sorusuna cevap verilmedi.

‘DELİK, DEŞİK’ OLDU

Kamu İhale Yasası’nda AKP döneminde çok sayıda değişiklik yapıldı. İhale Yasası’nın en önemli maddelerinden birisi “istisnaları” düzenleyen 3. madde. Bu maddede hangi alımların Kamu İhale Yasası’nın kapsamı dışında olduğu sıralanıyor. Bu madde AKP’nin iktidarda olduğu 2003’te, 2004’te, 2005’te, 2007’de, 2008’de, 2009’da, 2011’de, 2012’de, 2014’te, 2017’de, 2018’de, 2019’da, 2022’de değiştirildi. Öyleki madde içerisinde bentlerin sıralamasını belirlemek için alfabedeki harfler bitti, artık “aa”, “bb” şeklinde kullanım başladı.

Bakan Şimşek yanıtında, yasadaki “istisnalar” maddesini şöyle açıkladı: “Kamu sermayeli şirketlerin rekabet edebilirliğinin ve ticari faaliyetlerinde esnekliğin ve hızlılığın sağlanması, savunma, güvenlik, devletin temel menfaatleri, istihbarat faaliyetleri, gizlilik, sosyal destek, üreticinin desteklenmesi, sportif faaliyetler, ülkenin tanıtımı, ar-ge faaliyetlerinin yürütülmesi, teknolojik dönüşüm ve gelişim, yerli üretimin teşviki, kalkınma, sağlık, bazı idare içi alımlarda etkinlik ile verimliğin sağlanması ile eğitim ve benzeri amaçlar doğrultusunda, uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak istisna hükümlerine yer verilmiştir.”

‘SINIRLANDIRMA’ PLANLANIYOR

Şimşek, Orta Vadeli Program’da, yasada değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü, buna ilişkin teknik çalışmalara devam edildiğini belirtirken, “Bu kapsamda, çalışmalarında sona gelinen kamu ihale reformuyla istisnaların yeniden düzenlenmesi ve kapsamının sınırlandırılması planlanmaktadır” dedi.

YOLSUZLUĞA KARŞI EĞİTİM

Bakan Şimşek, ayrıca KİK tarafından yasada yer alan temel ilkelerin uygulamada sağlanması, ihale usulsüzlükleri veya yolsuzlukları ile ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi amaçlarına yönelik olarak, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin kamu ihale mevzuatıyla ilgili eğitim programları düzenlendiğini de bildirdi.