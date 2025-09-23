AKP'den CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusu

AKP İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, Bayrampaşa Belediyesi üzerinden İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik dile getirdiği mesnetsiz iddia ve iftiralara karşı, il başkan yardımcılarımızla birlikte hukuki süreci başlattık" denildi.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gözaltına alınmadan önce AKP ve MHP'li yöneticiler tarafından arandığını ve kendisine teklif götürüldüğünü ifade etmişti.

Özel, "Hasan Mutlu'yu MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. Hasan Bey'in eşi de dinliyor bunu. Cuma sabah da AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. 'Yarın sabah alacaklar seni. bize geçeceğini söylersen durdurabilirim' diyor. Hasan Mutlu savcıya da söylüyor bunu. Savcı gülüyor. Burası hukuk devleti mi?" demişti.