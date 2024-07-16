‘AKP, denetleyemediği için ortadan kaldırmak adına ekonomik baskı yapıyor’

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:46

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:46

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel basının sorunlarına dikkat çekti. Sansüran yalnızca ideolojik ya da yasal baskı anlamına gelmediğinin altını çizen Kurt, “En büyük sansür aracı ekonomik baskıdır. Şu anda AKP hükümeti yerel gazeteleri, televizyonları ve internet sitelerini yaygın medya gibi etkili bir biçimde denetleyemediği için ortadan kaldırmak adına çeşitli ekonomik baskı hamleleri yapıyor. Yerel medya büyük tekellerle mücadele edebilecek güçte değil. O nedenle yerel medyanın özel olarak devlet tarafından desteklenmesi, yaşamak için birilerine mahkum kalmaması gerekir” dedi. Son altı yıldır yerel medyanın çöküşü hızlandığını kaydeden Kurt, “Altı yıl önce bin 800 olan günlük resmi ilan alan gazete sayısı 850 civarına düştü. Bunun nedeni gazetelere yapılan ekonomik baskı ve amaç hükümetin kontrol edemediği Anadolu basınını küçültmek. Daha vahim olanı da kapanmayan gazetelerin de bazıları sakıncalı insanlara devrediliyor” diye konuştu.

‘BASKIYLA GAZETELERİN BİRLEŞMELERİ SAĞLANIYOR’

Kurt, “Hükümet gazeteleri küçültmek ve tek sesli hale getirmek için bir yöntem daha uyguluyor. Basın İlan Kurumu baskısıyla gazetelerin birleşmeleri sağlanıyor. Örneğin Kayseri’de 15 olan gazete sayısı birleşme yöntemiyle 3’e düşürüldü. Nevşehir’de 4 tane olan gazete sayısı 2’ye, ardından 1’e düşürüldü. Kırıkkale’de 8 gazete önce 4’e, sonra da ikiye düşürüldü. Afyon’da da benzer bir uygulama yapıldı. Isparta’da gazete sahipleri birleşmemek için direndiler, direnince gazetelerin ilanları kesildi, sonunda birleşmek zorunda kaldılar” değerlendirmesinde bulundu.

‘GELİRLERİ YÜZDE 50 DÜŞECEK’

Tüm bunların üzerine şimdide tasarruf tedbirlerinin yerel medyanın canını yakacağını belirten Kurt, “Söz konusu tedbirlerle ilan gelirlerinin yüzde 50 bandında düşeceği öngörülüyor. Öyle bir baskı ki bu, kamu kurumları artık gazete dahi alamayacak. Mesela biz Odunpazarı Belediyesi olarak müdürlerimizin de okuması için günlük Eskişehir’deki tüm gazetelerden otuzar tane alıyorduk. Yeni yayınlanan tasarruf genelgesi gazete almayı yasakladı” dedi. Kurt, “Bu noktada yerel medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin de durumu parlak değil. Asgari ücret alamayan basın emekçileri dahi var. Dahası, hayali kadrolarla basın ilanın koşulları karşılanmaya çalışılıyor. Öyle olunca da gazetecilikten ekmeğini kazanmaya çalışanların bir bölümü iş bulamıyor” ifadelerini kulllandı. Basın İlan Kurumu’nun denetiminde büyük bir sorun olduğunun ortaya çıktığını belirten Kurt, “Gazetecinin koşulları bir an önce düzeltilmelidir. Bu da AKP zihniyetinin iktidardan gitmesiyle olur. Basın Kanunu’nda yer alan hak ve özgürlükler uygulanır hale getirilmelidir. Hukuk doğru işletilmelidir” dedi.