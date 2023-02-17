AKP, Diyanet'in deprem bölgesinde 'aktif rol' almasını istediği iddia edildi

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 06:55

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sela okunması ve çalışmalara geç katılmasıyla eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’na, iktidar yöneticilerinden de tepki geldiği öne sürüldü. İddiaya göre üst düzey bir devlet yetkilisi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a, depremin ilk günlerindeki cenaze ve defin görüntülerini anımsatarak, “Sela konusu nereden çıktı? Sahada aktif rol alın. Neredesiniz?” eleştirisinde bulundu.

SELA ELEŞTİRİSİ

Depremin yaşandığı 6 Şubat’ta, Diyanet’teki birimlerin saat 10.00’da toplantı yapabildiği öğrenildi. Toplantının depremden ancak altı saat sonra başlayabilmesi kurum içinde eleştirilirken, Diyanet personelinin bu nedenle sahaya gecikmeli çıktığı kaydedildi. Diyanet depremden kısa süre sonra sela okunmasıyla da tepki çekmişti.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Şubat’taki cuma hutbesinde bağış toplanacağını açıkladı. Bu kapsamda cami kapılarına görevliler tarafından koyulan kutularla bağış toplandı. Bazı yurttaşların da doğrudan Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla bağış yaptığı öğrenildi. Toplanan bağış miktarı ise önceki gün Erbaş tarafından açıklandı. Televizyon kanallarının ortak yardım yayınına katılan Erbaş, bağış miktarının 310 milyon lira olduğunu açıkladı ve bu tutarı AFAD’a aktaracaklarını duyurdu. Ancak söz konusu bağış, kanalların duyuru kısımlarında “Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon lira bağışladı” şeklinde aktarıldı. Duyuruda kullanılan ifade, “yurttaşların bağışıyla reklam” olarak nitelendirilerek eleştirildi. Erbaş ise 3 maaşını bağışlayacağını açıkladı.