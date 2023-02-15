İddia: İsmail Palakoğlu’nun oğlu da babası gibi Diyanet'e KPSS'siz girmiş

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 20:38

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 20:38

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD'ın yönetici kadrosundaki isimler tartışma konusu olurken, gazeteci Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün memuriyet yapmadan Diyanet’e müşavir kadrosuyla girip hızla yükselen, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü ilahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu da babası gibi KPSS’siz girmiş Diyanet’e 4 ay önce.

Babası Diyanet’e müşavir kadrosuyla girmişti. Oğlu da özel kalem olarak girmiş. Bunlar istisnai kadrolar. Binlerce kişi KPSS sınavında ter döküp mülakatta elenerek işsiz kalırken birileri de devlette jet hızıyla yüksel(til)iyor."

Bir gün memuriyet yapmadan Diyanet’e müşavir kadrosuyla girip hızla yükselen, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü ilahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu da babası gibi KPSS’siz girmiş Diyanet’e 4 ay önce. — Özlem Akarsu Çelik (@oakarsucelik) February 15, 2023

İSMAİL PALAKOĞLU'NUN GEÇMİŞİ

Deprem felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yönetim kademesinde yer alan isimlerin uzmanlık alanları merak konusu olmuştu.

Kurum çatısı altında Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak görev yapan İsmail Palakoğlu'nun, afetlerle ilgili hiçbir uzmanlığı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1972 Kahramanmaraş'ta doğan Palakoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış. Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi alan Palakoğlu 2011'de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı, bir sonraki yıl ise Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atanmış.

Vakıf yönetiminin ardından 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen Palakoğlu, bu görevin ardından da AFAD Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş. Afetlere müdahale konusunda uzmanlık gerektiren hiçbir eğitim geçmişi olmadığı görülen Palakoğlu, bugün ise Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Kurumun internet sitesine göre Palakoğlu, aynı zamanda AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

MUHALEFET TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AFAD yönetimindeki "liyakat" sorununu gösteren bu duruma İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da sosyal medyada tepki göstermişti. Usta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neden? Çünkü deprem konusunda bilgi sahibi değil, çünkü ilahiyat fakültesi mezunu. Afetle ilgili bir iş yapmış mı? Hayır. Sizin 'emaneti ehline veriniz' buyruğundan anladığınız bu mu?''