AKP dönemi İBB'sinde dev vurgun: Toplam 62 milyon TL!

02 Şubat 2022 Çarşamba, 22:42

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu köşe yazısında, AKP İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP döneminde İBB yönetiminden aldığı bursları ve yapılan usulsüzlükleri tek tek anlatmıştı. Terkoğlu, İBB yönetiminin konu hakkında inceleme başlattığını açıklamıştı.

Daha önce AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın, AKP dönemindeki İBB'den aldığı binlerce doları hatırlatan Terkoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya'nın da benzer yöntemleri kullandığını yazmıştı. Terkoğlu, Kaya'nın AKP döneminde İBB'den binlerce lira aldığını, usulsüzlüklere imza attığını ve hakkında şimdi belediye yönetimi tarafından inceleme başlatıldığını aktarmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, KRT TV'de yayınlanan Olağan İşler programında konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Balyalı AKP dönemi İBB'sinde yurt dışı için toplamda 34 kişiye 62 milyon TL para ödendiğinin tespit edildiğini aktardı. Toplamda 39 kişinin tespit edildiğini fakat İDO satıldığı için 5 kişinin bilgilerine erişilemediğini aktardı.

"39 KİŞİNİN 34'ÜNE İLİŞKİN BÜTÜN ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Balyalı'nın AKP dönemi İBB'sine dair çarpıcı yolsuzluk açıklaması şu şekilde:

Ravza Kavakçı da dahil olmak üzere aslında 39 kişi var. Kavakçı'nın ifadesi üzerine araştırma yapıldı ve hepsine ulaşıldı. 39 kişinin 2 tanesi İGDAŞ'ta, 6 tanesi Kültür AŞ'de, 3 tanesi İSFALT AŞ'de, 6 kişi İSPARK AŞ'de, 5 tanesi Ulaşım AŞ'de, 5 tanesi İDO'da, 5 tanesi İSTAÇ'ta, 5 tanesi KİPTAŞ'ta ve bir tanesi de BELBİM'de çalışmışlar ve yurt dışına bursiyer olarak gönderilmişler. 39 kişinin 34'üne ilişkin bütün çalışmalar yapıldı, işlemler sonuçlandırıldı. Sadece 5 tanesine ilişkin çalışma yapılamadı çünkü İDO satıldı. Satışla birlikte bütün bilgiler de devrolduğu için bunlara ulaşma şansı olmadı.

"5 KİŞİ İÇİN NE ÖDENDİĞİNİ BİLMİYORUZ"

Onun dışında bütün bilgiler Teftiş Kurulu Başkanı'nın önünde, çalışmaları tamamladılar. Belki bir kaç eksik vardır. Ve suç unsuru bulunun herkesle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve davalar açılıyor. 34 kişiden bahsedeceğim; elimizdeki net bilgiye göre 3 milyon 959 bin 733 Amerikan doları, 303 bin 105 euro, 177 bin 553 pound, 1 milyon 602 bin 653 TL tespit edildi. Toplamda kur değişikliğine göre 62 milyon TL civarında bir para. Yurt dışı bursu için 34 kişi adına ödenmiş. Artı 5 kişi için ne ödendiğini bilmiyoruz. Onlarla birlikte biraz daha artar rakam.

BALYALI: BÖYLE ÇOK KEYFİ İŞLER OLMUŞ

Balyalı, "Fatma Betül Sayan Kaya, 14 Kasım 2008'de İSBAK'ta işe giriyor. Aynı gün New York'ta bir üniversiteden kabul alıyor ve aynı gün İSBAK ile burs sözleşmesi imzalıyor. Hepsi aynı gün gerçekleşiyor. Bu gerçekten muhteşem bir şans" ifadelerini kullandı.

İBB CHP Grup Sözcüsü Balyalı ayrıca, "AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı, yurtdışında yaşarken İBB'de işe giriyor ve İBB tarafından Brüksel'de okuması için burs veriliyor. Daha sonra eşinin yaşadığı Bremen'de bir üniversiteye geçiyor, kaydı taşınıyor. Böyle çok keyfi işler olmuş" ifadelerine yer verdi.