AKP döneminde 65.6 milyar dolara ulaştı: Özelleştirmede üstlerine yok!

CHP TBMM Grubu’nun ekonomi raporunda, AKP dönemindeki özelleştirmelere yer verildi. Rapora göre, AKP döneminde yapılan özelleştirmeler 65.6 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk dört aylık döneminde yapılan 167 milyon dolarlık özelleştirmeyle birlikte AKP döneminde yapılan toplam özelleştirme 65 milyar 635 milyon dolara yükseldi. Ocak-nisan dönemindeki özelleştirmenin 24.7 milyon dolarlık kısmı hisse satışından (Doğusan Boru San. ve Tic. A.Ş’nin yüzde 56.04 oranındaki hissesinin Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş’ye satışı) 13.8 milyon doları işletme tesis satışından, 127.4 milyon doları ise gayrimenkul satışından kaynaklandı.

AKP DÖNEMİNDE FIRLADI

Özelleştirmenin Türkiye’nin gündemine girdiği 1986 yılından bu yana ise toplam 73.7 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı. Bu özelleştirmenin 65.6 milyar dolarlık kısmı 2003 - Nisan 2026 arasında gerçekleşti. AKP döneminde 39.1 milyar dolarlık hisse satışı, 18.4 milyar dolarlık işletme/tesis satışı, 651 milyon dolarlık otel/sosyal tesis satışı, 6.7 milyar dolarlık gayrimenkul satışı, 708 milyon dolarlık da varlık satışı yapıldı. Kamu kuruluşlarına devredilen varlıklardan da 1.1 milyar dolar özelleştirme geliri elde edildi.