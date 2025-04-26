AKP döneminde İBB'de yapılan fahiş kamulaştırmanın hesabı sorulmadı

Yayınlanma: 26.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2025 - 08:01

Esenler'de AKP'li meclis üyesinin babasına ait büyük bir yeşil alan, İBB tarafından bugünkü değerle yaklaşık 132 milyon TL’ye satın alındı. İmamoğlu döneminde konuyla ilgili düzenlenen araştırma dosyası ise 2022 yılında İçişleri Bakanlığı’nca devralınırken daha sonra konuyla ilgili bir gelişme yaşanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB), AKP döneminde yapılan ve belediyeyi büyük zarara uğratan bir kamulaştırma dosyasından 3 yıldır ses yok. AKP’li meclis üyesi İlyas Duras'ın babası Müslüm Duras'a ait yeşil alan, İBB tarafından bugünkü değeriyle yaklaşık 132 milyon TL’ye satın alınırken Ekrem İmamoğlu döneminde konu hakkında düzenlenen dosya İçişleri Bakanlığı’nca 'devralındı'.

Atışalanı Mahallesi 919 ada 16 parsel olarak kaydedilen ve bin 913 metrekare büyüklüğündeki alan, 8 Kasım 2012 tarihinde İBB tarafından kamulaştırılmıştı.

Planlarda 'yeşil alan' olarak ayrılmış parselin, 6 milyon 150 bin TL'lik fahiş bir fiyatla belediye tarafından satın alınması dikkat çekmiş ve incelenmesi istenmişti. Söz konusu bedel, Merkez Bankası’nın, kamulaştırmanın yapıldığı tarihteki dolar kuru üzerinden günümüze çevrildiğinde yaklaşık 132 milyon 155 bin TL’ye denk geliyor.

KAMULAŞTIRMANIN ÖZETİ

Duras’tan satın alınan parsel üzerinde aynı zamanda, Duras ve ailesine ait “Çamoluk Otomotiv” firmasının ofis binası vardı. İBB araziyi satın aldıktan sonra Çamoluk firması bir süre daha burada kira karşılığı kalmaya devam etti. Müslüm Duras’ın oğlu İlyas Duras’ın 2012 yılında kurduğu “Çamoluk Yapı” fert firması da aynı yerde bulunuyordu. Baba Müslüm Duras’ın 2021 yılında vefatından sonra İlyas Duras, Çamoluk Otomotiv firmasının ortağı oldu.

İlyas Duras iki dönemdir AKP’den Esenler Belediye Meclis üyesi. Geçen dönem İBB Meclis üyeliği de yaptı. Duras, Belediye Meclisi üyesi seçilmeden önce AKP’den Esenler İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve mahalle başkanlığı da yapmıştı.

CHP Esenler İlçe Başkan Yardımcısı mimar Aksal Örüklü, söz konusu arazinin İBB tarafından satın alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Altını çizerek söylüyorum, söz konusu parseller İBB tarafından gerçek değerinin üzerinde kamulaştırılmış” ifadelerini kullanmıştı.

Örüklü ayrıca Esenler’de kamulaştırmaların metrekaresinin yaklaşık bin TL’ye yapıldığını belirterek kamulaştırma bedelinin yaklaşık 2 milyon TL olması gerektiğine vurgu yapmıştı.