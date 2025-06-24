AKP döneminde kamu kaynakları TÜGVA, İMH, Yunus Emre Vakfı gibi yandaş vakıflara aktarılmış: İBB’de yemek vurgunu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan operasyonlara yönelik tartışmalar sürerken İBB’nin AKP tarafından yönetildiği yıllarda kamu kaynaklarının yandaş vakıflara aktarımına ilişkin yeni belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

İBB İşletmeler Şube Müdürlüğü’nün verilerine göre İBB, 2015 ve 2018 yılları arasında 32 sivil toplum kuruluşuna toplam 36 bin yemek ve kumanya dağıtımı gerçekleştirdi. İktidara yakınlığıyla bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın, 2015-2018 arasında İBB’den 5 bin 226 adet yemek ve kumanya desteği aldığı ortaya çıktı.

TÜGVA ayrıca, çoğunluğu İBB’nin Çırpıcı’daki sosyal tesislerinde olmak üzere 2017 ve 2018 yıllarında İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan 20 adet yemek organizasyonu talebinde bulundu. TÜGVA’yı, 1000 adet yemek ve kumanya desteğiyle AKP’li siyasetçilerin davet ve organizasyonlarına katıldığı İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) izledi. Naylon faturalarla soyulduğu ortaya çıkan Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü ise 379 yemek ve kumanya desteği aldı.

Enstitü ayrıca, bünyesinde düzenlediği şehir gezisi ve tekne turu faaliyetlerinin giderlerinin karşılanması için de İBB’ye defalarca yazı yazdı. Adı sık sık bedelsiz tahsis edilen kamu taşınmazlarıyla gündeme gelen yandaş Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ise 90 yemek organizasyonu ve kumanya talebinde bulundu. İmamoğlu tarafından 2022’de yaşama geçirilen Kent Lokantalarında üç çeşit yemek ve tatlı 40 TL’den satışa sunulmaya devam ediyor.

İmamoğlu’nun İstanbul’un birçok ilçesinde açtığı Kent Lokantaları iktidarı rahatsız etmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimleri öncesinde Arnavutköy’deki mitingi öncesi Kent Lokantası’nın önü büyük bir afişle kapatılmıştı.

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum ise dar gelirli yurttaşın gittiği Kent Lokantalarını yine küçümsemişti. Kurum, “11 tane Kent Lokantası yapmışlar, marifetmiş gibi anlatıyorlar. Ben iki günde açarım” demişti.