AKP dönemini görmeyen Sayıştay, CHP’yi araştırıyor

Ancak elde edilen bedellerin büyük kısmı belediye kasasına hiç girmeden, “mahsuplaşma” yöntemiyle belediyeye iş yapan müteahhitlik şirketlerine aktarıldı. Satışlardan 180 milyon TL gelir elde edildiği belirlendi.

Bugünkü rayiç değerlerle bu taşınmazların toplam bedelinin 1.2 ila 1.5 milyar TL arasında olduğu öngörülüyor. CHP’li Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, “Açıkça kanuna aykırı bir yöntem. Ürgüp’ün arsalarını satmışlar, borcunu bize bırakmışlar” dedi.

Satış kayıtlarına göre 41 taşınmazın 9’u tek bir firmaya, 21’i ise dört farklı şirkete farklı tarihlerde devredildi. Bu işlemlere ilişkin 17 klasörlük belge, Sayıştay’a ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na aylar önce gönderildi.

Sayıştay’ın yalnızca 2025 yılı için denetim yaptığı yönündeki tartışmalara ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Bul, şunları söyledi:

“Ben de eski müfettişim. Denetimin 2021’den 2025’e kadar olan dönemi kapsaması gerekir. Fakat yeterli denetçi olmadığı için yalnızca 2025 yılı inceleniyor. Bu da 2021-2024 arasındaki AKP dönemini fiilen es geçmiş oluyor. Biz istiyoruz ki hem bizi hem de onları denetlesinler. Kamu zararının üzeri örtülmesin.”