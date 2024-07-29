AKP Edremit İlçe Başkanı Tuna istifa etti

AKP Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna partisinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 17:13
AKP Edremit İlçe Başkanı Tuna istifa etti
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde AKP Edremit İlçe Başkanı Murat Tuna düzenlediği basın toplantısı ile ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Edremit AKP İlçe Binası’nda basın mensupları ile bir araya gelen AKP Edremit İlçe Başkanı Mustafa Tuna gördüğü lüzum üzerine ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini ifade etti. Basın toplantısına basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Tuna bundan sonra da AKP için her zaman göreve devam edeceğini ifade etti.


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